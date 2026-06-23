Balade théâtralisée Cyrano de Bergerac Villa Arnaga Cambo-les-Bains

Cambo-les-Bains

Balade théâtralisée Cyrano de Bergerac

Villa Arnaga Route du Docteur Camino Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:30:00

fin : 2026-07-24 11:20:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31

La balade théâtralisée, mise en scène par les acteurs de la Compagnie Irrinigar, emmène à la découverte de l’univers poétique de Cyrano dans le lieu même où a vécu son auteur.

De la Tirade du nez dans le Grand Hall à la scène du Baiser de Roxane sur le Balcon de la Terrasse, on découvre que Rostand a conçu Arnaga comme un décor de Théâtre.

Pour toute la famille.

Nombre de places limité. Réservation obligatoire.

Se présenter une bonne demi-heure avant le début des représentations. .

Villa Arnaga Route du Docteur Camino Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 83 92 contact@arnaga.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade théâtralisée Cyrano de Bergerac

L’événement Balade théâtralisée Cyrano de Bergerac Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Cambo les Bains