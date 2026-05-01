Sainte-Gemmes-le-Robert

Atelier Travail Manuel du Bois

Le Petit Braye Sainte-Gemmes-le-Robert Mayenne

Tarif : 40 – 40 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 13:30:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-25 2026-08-03

Comment fabriquer soi-même un cuillère, une spatule et d’autres objets du quotidien ? Venez le découvrir lors de cet atelier de travail manuel du bois, aussi appelé travail du bois vert .

Un temps de pratique artisanale et manuelle, reposante et ressourçante.

Depuis longtemps, nous fabriquons des objets en bois de toute sorte et pour tous les usages. Ces nombreux savoir-faire anciens, et les outils qui leurs sont intrinsèquement liés sont aujourd’hui majoritairement dévalorisés et déconsidérés, ou mis en vitrine dans les musées et dans les collections.

A notre époque de consumérisme, d’appauvrissement généralisé et de perte de lien avec le Vivant, le travail que j’appelle rustique et paysan du bois est un savoir-faire utile, nécessaire, passionnant et nourrissant que nous devons retrouver.

Cet atelier sur une après-midi, autour de deux objets, l’un simple (spatule) et l’autre plus complexe (cuillère), donne un rapide mais stimulant aperçu du travail manuel du bois.

Les outils à bois sont coupants et tranchants, et affutés donc dangereux !

Le maximum de précautions sont prises lors de l’atelier, des protections adéquates vous serons fournies.

Atelier organisé par l’association Sur mes Branches . Sur inscription. .

Le Petit Braye Sainte-Gemmes-le-Robert 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 6 52 79 22 49 linomorinpauletto@gmail.com

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English :

How do you make your own spoon, spatula and other everyday objects? Come and find out in this workshop on manual woodworking, also known as green woodworking .

A relaxing and rejuvenating hands-on experience.

L’événement Atelier Travail Manuel du Bois Sainte-Gemmes-le-Robert a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons