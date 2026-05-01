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Atelier Tricot Betz

Atelier Tricot Betz mercredi 27 mai 2026.

Adresse : 1 Rue de la Fraternité

Ville : 60620 Betz

Département : Oise

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Betz

Atelier Tricot

1 Rue de la Fraternité Betz Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:00:00
fin : 2026-05-27 16:00:00

Date(s) :
2026-05-27

Découvrez l’art du tricot avec André, bénévole
Vous découvrirez des techniques et fabriquerez vos propres créations dans une ambiance conviviale et chaleureuse

Le matériel est fourni ainsi qu’une collation
Gratuit

️ Mercredi 27 mai
de 14h à 16h

Inscription avant le 27 mai
Découvrez l’art du tricot avec André, bénévole
Vous découvrirez des techniques et fabriquerez vos propres créations dans une ambiance conviviale et chaleureuse

Le matériel est fourni ainsi qu’une collation
Gratuit

️ Mercredi 27 mai
de 14h à 16h

Inscription avant le 27 mai   .

1 Rue de la Fraternité Betz 60620 Oise Hauts-de-France +33 3 44 87 44 59  accueil@csevm.fr

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English :

Discover the art of knitting with volunteer André
Discover techniques and make your own creations in a warm and friendly atmosphere

Materials and snacks provided
Free

?? Wednesday, May 27
? from 2 pm to 4 pm

Registration before May 27

L’événement Atelier Tricot Betz a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme du Pays de Valois

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