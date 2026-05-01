Atelier Tricot Betz
Atelier Tricot Betz mercredi 27 mai 2026.
Betz
Atelier Tricot
1 Rue de la Fraternité Betz Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:00:00
fin : 2026-05-27 16:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Découvrez l’art du tricot avec André, bénévole
Vous découvrirez des techniques et fabriquerez vos propres créations dans une ambiance conviviale et chaleureuse
Le matériel est fourni ainsi qu’une collation
Gratuit
️ Mercredi 27 mai
de 14h à 16h
Inscription avant le 27 mai
Découvrez l’art du tricot avec André, bénévole
Vous découvrirez des techniques et fabriquerez vos propres créations dans une ambiance conviviale et chaleureuse
Le matériel est fourni ainsi qu’une collation
Gratuit
️ Mercredi 27 mai
de 14h à 16h
Inscription avant le 27 mai .
1 Rue de la Fraternité Betz 60620 Oise Hauts-de-France +33 3 44 87 44 59 accueil@csevm.fr
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English :
Discover the art of knitting with volunteer André
Discover techniques and make your own creations in a warm and friendly atmosphere
Materials and snacks provided
Free
?? Wednesday, May 27
? from 2 pm to 4 pm
Registration before May 27
L’événement Atelier Tricot Betz a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme du Pays de Valois
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