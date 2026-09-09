Atelier tricot/crochet Place de la Porte de Rouen Honfleur
samedi 19 septembre 2026 · Place de la Porte de Rouen · Honfleur
Informations pratiques
Honfleur
Atelier tricot/crochet
Place de la Porte de Rouen Médiathèque Maurice Delange Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-11-21 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-11-21
Claire nous propose de nous initier aux divers travaux d’aiguilles, crochet et tricot. Sur inscription
Claire nous propose de nous initier aux divers travaux d’aiguilles, crochet et tricot.
Tous les niveaux sont les bienvenus
vous n’avez jamais touché d’aiguilles mais souhaitez vous lancer ? Vous avez quelques acquis mais aimeriez les approfondir ? Vous maîtrisez les travaux d’aiguilles mais êtes coincé·e dans un ouvrage ou vous voulez tout simplement passer un bon moment entre passionné·es ?
Venez aux ateliers tricot/crochet !
Apportez votre laine et vos crochets, il n’y aura plus qu’à vous laisser guider.
Des aiguilles pour tricoter peuvent être prêtées sur place (pas les crochets).
Sur inscription .
Place de la Porte de Rouen Médiathèque Maurice Delange Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 56
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English : Atelier tricot/crochet
Claire will introduce you to various needlework, crochet and knitting techniques. Registration required
L’événement Atelier tricot/crochet Honfleur a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Honfleur-Beuzeville
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