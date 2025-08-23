Atelier peinture sur toile Honfleur
Atelier peinture sur toile Honfleur mercredi 2 septembre 2026.
Honfleur
Atelier peinture sur toile
Rue de l’Homme de Bois Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 15:00:00
fin : 2026-09-02 16:30:00
Date(s) :
2026-09-02
À l’occasion de l’exposition Soleil rose, orange, rouge , découvrez un atelier de peinture sur toile inspirée des oeuvres de Julien des Monstiers.
À l’occasion de l’exposition Soleil rose, orange, rouge , découvrez un atelier de peinture sur toile inspirée des oeuvres de Julien des Monstiers. .
Rue de l’Homme de Bois Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 3 21 89 54 00
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English : Atelier peinture sur toile
To coincide with the Soleil rose, orange, rouge exhibition, discover a canvas painting workshop inspired by the works of Julien des Monstiers.
L’événement Atelier peinture sur toile Honfleur a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Honfleur-Beuzeville
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