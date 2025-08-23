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Atelier peinture sur toile Honfleur

Atelier peinture sur toile Honfleur mercredi 2 septembre 2026.

Adresse : Rue de l'Homme de Bois

Ville : 14600 Honfleur

Département : Calvados

Début : mercredi 2 septembre 2026

Fin : mercredi 2 septembre 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Honfleur

Atelier peinture sur toile

Rue de l’Homme de Bois Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 15:00:00
fin : 2026-09-02 16:30:00

Date(s) :
2026-09-02

À l’occasion de l’exposition Soleil rose, orange, rouge , découvrez un atelier de peinture sur toile inspirée des oeuvres de Julien des Monstiers.
À l’occasion de l’exposition Soleil rose, orange, rouge , découvrez un atelier de peinture sur toile inspirée des oeuvres de Julien des Monstiers.   .

Rue de l’Homme de Bois Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 3 21 89 54 00 

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English : Atelier peinture sur toile

To coincide with the Soleil rose, orange, rouge exhibition, discover a canvas painting workshop inspired by the works of Julien des Monstiers.

L’événement Atelier peinture sur toile Honfleur a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Honfleur-Beuzeville

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