Honfleur

Atelier peinture sur toile

Rue de l’Homme de Bois Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02 15:00:00

fin : 2026-09-02 16:30:00

Date(s) :

2026-09-02

À l’occasion de l’exposition Soleil rose, orange, rouge , découvrez un atelier de peinture sur toile inspirée des oeuvres de Julien des Monstiers.

À l’occasion de l’exposition Soleil rose, orange, rouge , découvrez un atelier de peinture sur toile inspirée des oeuvres de Julien des Monstiers. .

Rue de l’Homme de Bois Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 3 21 89 54 00

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English : Atelier peinture sur toile

To coincide with the Soleil rose, orange, rouge exhibition, discover a canvas painting workshop inspired by the works of Julien des Monstiers.

L’événement Atelier peinture sur toile Honfleur a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Honfleur-Beuzeville