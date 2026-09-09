Atelier tricot-crochet Place de la Porte de Rouen Honfleur
samedi 19 septembre 2026 · Place de la Porte de Rouen · Honfleur
Informations pratiques
Honfleur
Atelier tricot-crochet
Place de la Porte de Rouen Médiathèque Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-11-21 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-11-21
Claire nous propose de nous initier aux divers travaux d’aiguilles, crochet et tricot.
Tous les niveaux sont les bienvenus
vous n’avez jamais touché d’aiguilles mais souhaitez vous lancer ? Vous avez quelques acquis mais aimeriez les approfondir ? Vous maîtrisez les travaux d’aiguilles mais êtes coincé·e dans un ouvrage ou vous voulez tout simplement passer un bon moment entre passionné·es ?
Venez aux ateliers tricot/crochet !
Apportez votre laine et vos crochets, il n’y aura plus qu’à vous laisser guider.
Des aiguilles pour tricoter peuvent être prêtées sur place (pas les crochets).
Sur inscription .
Place de la Porte de Rouen Médiathèque Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 56
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English : Atelier tricot-crochet
L’événement Atelier tricot-crochet Honfleur a été mis à jour le 2026-08-24 par Calvados Attractivité
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