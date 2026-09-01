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AGENDA · Tocane-Saint-Apre

Atelier tricot et crochet Tocane-Saint-Apre

mercredi 9 septembre 2026 · Tocane-Saint-Apre

Atelier tricot et crochet Tocane-Saint-Apre

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
6 Place de Saint-Apre
Ville
24350 Tocane-Saint-Apre
Département
Dordogne
Tarif

Tocane-Saint-Apre

Atelier tricot et crochet

6 Place de Saint-Apre Tocane-Saint-Apre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 14:00:00
fin : 2026-09-09

Date(s) :
2026-09-09

Atelier gratuit et convivial pour vous guider et échanger autour du tricot et crochet.
Amenez votre ouvrage ou votre matériel si vous en avez.
Atelier gratuit et convivial pour vous guider et échanger autour du tricot et crochet.
Amenez votre ouvrage ou votre matériel si vous en avez.   .

6 Place de Saint-Apre Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 44 60 

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English : Atelier tricot et crochet

A free, friendly workshop to guide you and share ideas about knitting and crocheting.
Bring your current project or your supplies if you have any.

L’événement Atelier tricot et crochet Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-08-19 par Val de Dronne

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