Informations pratiques

Tocane-Saint-Apre

Atelier tricot et crochet

6 Place de Saint-Apre Tocane-Saint-Apre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 14:00:00

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

Atelier gratuit et convivial pour vous guider et échanger autour du tricot et crochet.

Amenez votre ouvrage ou votre matériel si vous en avez.

Atelier gratuit et convivial pour vous guider et échanger autour du tricot et crochet.

Amenez votre ouvrage ou votre matériel si vous en avez. .

6 Place de Saint-Apre Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 44 60

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English : Atelier tricot et crochet

A free, friendly workshop to guide you and share ideas about knitting and crocheting.

Bring your current project or your supplies if you have any.

L’événement Atelier tricot et crochet Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-08-19 par Val de Dronne