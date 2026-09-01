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AGENDA · Tocane-Saint-Apre

Atelier d’écriture Tocane-Saint-Apre

samedi 12 septembre 2026 · Tocane-Saint-Apre

Atelier d’écriture Tocane-Saint-Apre

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
6 Place de Saint-Apre
Ville
24350 Tocane-Saint-Apre
Département
Dordogne
Tarif

Tocane-Saint-Apre

Atelier d’écriture

6 Place de Saint-Apre Tocane-Saint-Apre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Lis tes ratures !
Atelier d’écriture ludique pour adultes.
Des petits exercices pour entraîner votre plume et cultiver votre imagination !
Lis tes ratures !
Atelier d’écriture ludique pour adultes.
Des petits exercices pour entraîner votre plume et cultiver votre imagination !   .

6 Place de Saint-Apre Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 44 60 

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English : Atelier d’écriture

Read your crossed-out words!
A fun writing workshop for adults.
Short exercises to hone your writing skills and spark your imagination!

L’événement Atelier d’écriture Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-08-19 par Val de Dronne

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