Informations pratiques

Tocane-Saint-Apre

Atelier d’écriture

6 Place de Saint-Apre Tocane-Saint-Apre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Lis tes ratures !

Atelier d’écriture ludique pour adultes.

Des petits exercices pour entraîner votre plume et cultiver votre imagination !

Lis tes ratures !

Atelier d’écriture ludique pour adultes.

Des petits exercices pour entraîner votre plume et cultiver votre imagination ! .

6 Place de Saint-Apre Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 44 60

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English : Atelier d’écriture

Read your crossed-out words!

A fun writing workshop for adults.

Short exercises to hone your writing skills and spark your imagination!

L’événement Atelier d’écriture Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-08-19 par Val de Dronne