Atelier d’écriture Tocane-Saint-Apre
samedi 12 septembre 2026 · Tocane-Saint-Apre
Informations pratiques
Tocane-Saint-Apre
Atelier d’écriture
6 Place de Saint-Apre Tocane-Saint-Apre Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Lis tes ratures !
Atelier d’écriture ludique pour adultes.
Des petits exercices pour entraîner votre plume et cultiver votre imagination !
Lis tes ratures !
Atelier d’écriture ludique pour adultes.
Des petits exercices pour entraîner votre plume et cultiver votre imagination ! .
6 Place de Saint-Apre Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 44 60
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English : Atelier d’écriture
Read your crossed-out words!
A fun writing workshop for adults.
Short exercises to hone your writing skills and spark your imagination!
L’événement Atelier d’écriture Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-08-19 par Val de Dronne
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