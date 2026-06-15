Cinéma en plein air L’Odyssée Route du Château Tocane-Saint-Apre
Cinéma en plein air L’Odyssée Route du Château Tocane-Saint-Apre mardi 25 août 2026.
Tocane-Saint-Apre
Cinéma en plein air L’Odyssée
Route du Château Château de Fayolle Tocane-Saint-Apre Dordogne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 19:00:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Regarder un bon film et contempler les étoiles ! Restauration sur place, boissons et friandises, comme au cinéma !
Entrée sur site dès 19h Projection à 22h
Film L’Odyssée de Christopher Nolan (2026) VF
Prévoyez un plaid & une chaise longue
Regarder un bon film et contempler les étoiles ! Restauration sur place, boissons et friandises, comme au cinéma !
Entrée sur site dès 19h Projection à 22h
Film L’Odyssée de Christopher Nolan (2026) VF
Prévoyez un plaid & une chaise longue .
Route du Château Château de Fayolle Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 45 74
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English : Cinéma en plein air L’Odyssée
Watch a great movie and gaze at the stars! Food, drinks, and snacks available on-site—just like at the movies!
Doors open at 7 p.m. Screening at 10 p.m.
Movie: Christopher Nolan’s Odyssey (2026) French version
Bring a blanket and a lounge chair
L’événement Cinéma en plein air L’Odyssée Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-06-15 par Val de Dronne