Cinéma en plein air L’Odyssée Route du Château Tocane-Saint-Apre

Tocane-Saint-Apre

Cinéma en plein air L’Odyssée

Route du Château Château de Fayolle Tocane-Saint-Apre Dordogne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 19:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Regarder un bon film et contempler les étoiles ! Restauration sur place, boissons et friandises, comme au cinéma !

Entrée sur site dès 19h Projection à 22h

Film L’Odyssée de Christopher Nolan (2026) VF

Prévoyez un plaid & une chaise longue

Regarder un bon film et contempler les étoiles ! Restauration sur place, boissons et friandises, comme au cinéma !

Entrée sur site dès 19h Projection à 22h

Film L’Odyssée de Christopher Nolan (2026) VF

Prévoyez un plaid & une chaise longue .

Route du Château Château de Fayolle Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 45 74

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English : Cinéma en plein air L’Odyssée

Watch a great movie and gaze at the stars! Food, drinks, and snacks available on-site—just like at the movies!

Doors open at 7 p.m. Screening at 10 p.m.

Movie: Christopher Nolan’s Odyssey (2026) French version

Bring a blanket and a lounge chair

L’événement Cinéma en plein air L’Odyssée Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-06-15 par Val de Dronne