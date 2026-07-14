Concert Douchapt Blues Tocane-Saint-Apre
jeudi 13 août 2026 · Tocane-Saint-Apre
Informations pratiques
Tocane-Saint-Apre
Concert Douchapt Blues
Le Bourg Tocane-Saint-Apre Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Le festival Douchapt Blues du 6 juin au 11 septembre 2026 tente de redonner vie aux petits villages en apportant une musique porteuse de sens et faire découvrir la culture Blues.
Concert avec Alexis Evans et JD Harmo
Le festival Douchapt Blues du 6 juin au 11 septembre 2026 tente de redonner vie aux petits villages en apportant une musique porteuse de sens et faire découvrir la culture Blues.
Infos 06 79 35 04 53 .
Le Bourg Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 35 04 53
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English : Concert Douchapt Blues
The Douchapt Blues festival, from June 6 to September 11, 2026, aims to breathe new life into small villages by bringing meaningful music and discovering Blues culture.
L’événement Concert Douchapt Blues Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-05-27 par Val de Dronne
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