Moulin Show Moulin de Salles Tocane-Saint-Apre

Tocane-Saint-Apre

Moulin Show

Moulin de Salles 823 Route de Salles Tocane-Saint-Apre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

The moulin show 16ème édition concerts gratuits et restauration légère sur place (hot dogs maison, crêpes, glaces…). Des musiciens professionnels encadrant des amateurs pour une programmation variée et souvent déjantée ! Tous les styles possibles

Plus d’infos et inscriptions au 06 11 70 33 27. .

Moulin de Salles 823 Route de Salles Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 70 33 27

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English : Moulin Show

L’événement Moulin Show Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-06-19 par Val de Dronne