Moulin Show Moulin de Salles Tocane-Saint-Apre
Moulin Show Moulin de Salles Tocane-Saint-Apre vendredi 7 août 2026.
Tocane-Saint-Apre
Moulin Show
Moulin de Salles 823 Route de Salles Tocane-Saint-Apre Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
The moulin show 16ème édition concerts gratuits et restauration légère sur place (hot dogs maison, crêpes, glaces…). Des musiciens professionnels encadrant des amateurs pour une programmation variée et souvent déjantée ! Tous les styles possibles
Plus d’infos et inscriptions au 06 11 70 33 27. .
Moulin de Salles 823 Route de Salles Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 70 33 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Moulin Show
L’événement Moulin Show Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-06-19 par Val de Dronne
À voir aussi à Tocane-Saint-Apre (Dordogne)
- Visites libres du Château de Fayolle Tocane-Saint-Apre 4 juillet 2026
- Visite façon Urbex Tocane-Saint-Apre 4 juillet 2026
- Visite historique château de Fayolle Tocane-Saint-Apre 4 juillet 2026
- Les Jeux sonts faits ! Médiathèque Jean Macé Tocane-Saint-Apre 4 juillet 2026
- Visites contées au Château de Fayolle Tocane-Saint-Apre 4 juillet 2026