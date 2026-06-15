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Cinéma en plein air Le sens de la fête Route du Château Tocane-Saint-Apre

Cinéma en plein air Le sens de la fête Route du Château Tocane-Saint-Apre

Cinéma en plein air Le sens de la fête Route du Château Tocane-Saint-Apre samedi 25 juillet 2026.

Lieu : Route du Château

Adresse : Château de Fayolle

Ville : 24350 Tocane-Saint-Apre

Département : Dordogne

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 22:00:00

Tarif : 5 5 Tarif de base plein tarif

Tocane-Saint-Apre

Cinéma en plein air Le sens de la fête

Route du Château Château de Fayolle Tocane-Saint-Apre Dordogne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 22:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Regarder un bon film et contempler les étoiles ! Restauration sur place, boissons et friandises, comme au cinéma !
Entrée sur site dès 19h
Film Le Sens de la Fête d’Éric Tolédano et Olivier Nakache (2017)
Prévoyez un plaid & une chaise longue
Regarder un bon film et contempler les étoiles ! Restauration sur place, boissons et friandises, comme au cinéma !
Entrée sur site dès 19h
Film Le Sens de la Fête d’Éric Tolédano et Olivier Nakache (2017)
Prévoyez un plaid & une chaise longue   .

Route du Château Château de Fayolle Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 45 74 

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English : Cinéma en plein air Le sens de la fête

Watch a great movie and gaze at the stars! Food, drinks, and snacks available on site—just like at the movies!
Doors open at 7 p.m.
Film: Le Sens de la Fête by Déric Toledano and Olivier Nakache (2017)
Bring a blanket and a folding chair

L’événement Cinéma en plein air Le sens de la fête Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-06-15 par Val de Dronne

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