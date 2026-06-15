Cinéma en plein air Le sens de la fête Route du Château Tocane-Saint-Apre samedi 25 juillet 2026.

Tocane-Saint-Apre

Cinéma en plein air Le sens de la fête

Route du Château Château de Fayolle Tocane-Saint-Apre Dordogne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 22:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Regarder un bon film et contempler les étoiles ! Restauration sur place, boissons et friandises, comme au cinéma !

Entrée sur site dès 19h

Film Le Sens de la Fête d’Éric Tolédano et Olivier Nakache (2017)

Prévoyez un plaid & une chaise longue

Regarder un bon film et contempler les étoiles ! Restauration sur place, boissons et friandises, comme au cinéma !

Entrée sur site dès 19h

Film Le Sens de la Fête d’Éric Tolédano et Olivier Nakache (2017)

Prévoyez un plaid & une chaise longue .

Route du Château Château de Fayolle Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 45 74

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English : Cinéma en plein air Le sens de la fête

Watch a great movie and gaze at the stars! Food, drinks, and snacks available on site—just like at the movies!

Doors open at 7 p.m.

Film: Le Sens de la Fête by Déric Toledano and Olivier Nakache (2017)

Bring a blanket and a folding chair

L’événement Cinéma en plein air Le sens de la fête Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-06-15 par Val de Dronne