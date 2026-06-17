Tocane-Saint-Apre

Rencontres Musicales Irlandaises

Tocane-Saint-Apre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-18

Les Rencontres Irlandaises de Tocane (RIT) se déroulent en Juillet.

Pendant 6 jours, la ville de Tocane Saint Apre se pare de drapeaux irlandais et accueille des musiciens et danseurs irlandais.

L’occasion de proposer des ateliers d’instruments de musique et de danse, un concert et des sessions. .

Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine acitocane@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontres Musicales Irlandaises

L’événement Rencontres Musicales Irlandaises Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-06-17 par Val de Dronne