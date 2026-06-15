Tocane-Saint-Apre

Visite nocturne

Tocane-Saint-Apre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 19:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-14

À la lueur des lanternes, laissez-vous guider à travers ses allées et ses pierres chargées d’histoire. Dans cette ambiance douce et poétique, le château se dévoile autrement, entre ombres et lumières, comme une parenthèse hors du temps que nous serons heureux de partager avec vous.

Lors de nos soirées Guinguette et Ciné plein air, nous vous invitons également à prolonger l’expérience avec une visite nocturne du Château de Fayolle. À la lueur des lanternes, laissez-vous guider à travers ses allées et ses pierres chargées d’histoire. Dans cette ambiance douce et poétique, le château se dévoile autrement, entre ombres et lumières, comme une parenthèse hors du temps que nous serons heureux de partager avec vous. .

Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 45 74 contact@chateau-de-fayolle.com

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English : Visite nocturne

%C0 By the light of the lanterns, let yourself be guided %E0 through its paths and stone walls steeped in history. In this gentle, poetic atmosphere, the castle reveals itself in a new light, between shadows and light, like a timeless interlude that we will be delighted to share with you.

L’événement Visite nocturne Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-06-15 par Val de Dronne