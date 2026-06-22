Cinéma en plein air Toy Story 5 Tocane-Saint-Apre
Cinéma en plein air Toy Story 5 Tocane-Saint-Apre jeudi 16 juillet 2026.
Tocane-Saint-Apre
Cinéma en plein air Toy Story 5
Camping du Pré Sec Tocane-Saint-Apre Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 22:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Cinéma en plein air Séance payante (5€) Film Toy Story 5
Début des séances à la tombée de la nuit
En cas de mauvais temps, une salle de repli est prévue sur place ou à proximité.
Dans la majorité des cas, des assises sont prévues sur place mais si vous souhaitez amener chaises, coussins, plaids c’est possible ! .
Camping du Pré Sec Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 13 46 97
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English : Cinéma en plein air Toy Story 5
L’événement Cinéma en plein air Toy Story 5 Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-06-22 par Val de Dronne
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