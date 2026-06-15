Visite façon Urbex Tocane-Saint-Apre
Visite façon Urbex Tocane-Saint-Apre samedi 4 juillet 2026.
Tocane-Saint-Apre
Visite façon Urbex
Route du château Tocane-Saint-Apre Dordogne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:30:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-04 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-06
Oserez-vous vous aventurer dans les recoins inexplorés du Château de Fayolle ? Rdv les dimanches à 10h30 du mois de Mai
Oserez-vous vous aventurer dans les recoins inexplorés du Château de Fayolle ? Accompagnés du propriétaire ou d’un membre de l’équipe, explorez les profondeurs du château et ses salles laissées en l’état depuis plus d’une décennie… voire depuis plus d’un siècle ! Un voyage frissonnant et brut à travers le temps, loin des parcours traditionnels. Laissez-vous toucher par l’âme de ce lieu exceptionnel émotions garanties !
Attention, cette visite est un peu plus sportive et aventurière que nos autres visites prévoir des chaussures fermées et une lampe torche !
Visite déconseillée au moins de 12 ans .
Route du château Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 45 74 contact@chateau-de-fayolle.com
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English : Visite façon Urbex
Do you dare to venture into the unexplored corners of Château de Fayolle? Sundays at 10:30 am in May
L’événement Visite façon Urbex Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-06-15 par Val de Dronne
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