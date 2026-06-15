Tocane-Saint-Apre

Visite historique château de Fayolle

3162 Route du Château Tocane-Saint-Apre Dordogne

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 11:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-04

Une visite historique de 50 min, de l’époque médiévale à nos jours, en passant par la Renaissance, l’époque des Lumières ou la Révolution, ces terres portent encore aujourd’hui les traces des récits qui les ont façonnées.

Découvrir Fayolle c’est s’imprégner de plus de mille ans d’Histoire dont les générations successives d’une des plus anciennes familles de France ont été témoins et actrices.

De l’époque médiévale à nos jours, en passant par la Renaissance, l’époque des Lumières ou la Révolution, ces terres portent encore aujourd’hui les traces des récits qui les ont façonnées.

Laissez-vous mener par notre étudiante en Histoire passionnée à travers les salles du Château de Fayolle, lieu emblématique du Périgord Vert, composé de deux corps de logis datant de 1766 et 1895, mais dont les souterrains et les murs renferment encore les murmures des âges passés.

Percez ainsi les secrets d’un lieu chargé d’histoire, et qui entame aujourd’hui un nouveau chapitre.

Pas de visite historique le 11 juillet. .

3162 Route du Château Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 45 74

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English : Visite historique château de Fayolle

A 50-minute historical tour, from the Middle Agesto the present day, through the Renaissance, the Enlightenment, and the Revolution—these lands still bear the traces of the stories that shaped them.

L’événement Visite historique château de Fayolle Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-06-15 par Val de Dronne