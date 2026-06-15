Grand Concert Gratuit de Gautier Capuçon Tocane-Saint-Apre
Grand Concert Gratuit de Gautier Capuçon Tocane-Saint-Apre samedi 11 juillet 2026.
Tocane-Saint-Apre
Grand Concert Gratuit de Gautier Capuçon
Tocane-Saint-Apre Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 17:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Laissez-vous envoûter par la rencontre entre le sublime de ce concert exceptionnel et la magie du Château de Fayolle et de son parc, plongés dans la douce lumière des soirées d’été périgourdines…
Profitez d’une offre de gourmandises, grillades et boissons en vente sur place !
Pour cette septième édition du festival itinérant Un Été en France, 13 jeunes musiciens se produiront du 5 au 18 juillet 2026 aux côtés du violoncelliste Gautier Capuçon lors de 10 concerts dans 10 villes et villages français.
A l’occasion de son unique étape en Dordogne, le 11 juillet 2026, c’est le Château de Fayolle à Tocane-Saint-Apre qui a été choisi pour être le théâtre de cet événement.
Laissez-vous envoûter par la rencontre entre le sublime de ce concert exceptionnel et la magie du Château de Fayolle et de son parc, plongés dans la douce lumière des soirées d’été périgourdines…
Profitez d’une offre de gourmandises, grillades et boissons en vente sur place pour compléter cette expérience unique ! .
Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 45 74 contact@chateau-de-fayolle.com
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English : Grand Concert Gratuit de Gautier Capuçon
Let yourself be enchanted by the combination of this exceptional concert and the magic of the Château de Fayolle and its grounds, bathed in the soft light of a summer evening in the Périgord…
Enjoy a selection of delicacies, grilled dishes, and drinks available for purchase on site!
L’événement Grand Concert Gratuit de Gautier Capuçon Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-06-15 par Val de Dronne
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