La guinguette du château les mardis et vendredis Tocane-Saint-Apre
La guinguette du château les mardis et vendredis Tocane-Saint-Apre mardi 14 juillet 2026.
Tocane-Saint-Apre
La guinguette du château les mardis et vendredis
Tocane-Saint-Apre Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-14
Savourez notre offre de restauration du terroir au cours de soirées musicales à l’ambiance chaleureuse dans le cadre exceptionnel du parc de Fayolle, et profitez d’une visite nocturne du Château qui illuminera ses façades pour l’occasion. (Parc enfants et jeux accessibles toute la soirée).
Savourez notre offre de restauration du terroir au cours de soirées musicales à l’ambiance chaleureuse dans le cadre exceptionnel du parc de Fayolle, et profitez d’une visite nocturne du Château qui illuminera ses façades pour l’occasion. (Parc enfants et jeux accessibles toute la soirée).
Rendez-vous dès 19 hsauf les 04/08 et 07/08 dès 20h. .
Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 45 74 contact@chateau-de-fayolle.com
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English : La guinguette du château les mardis et vendredis
Enjoy our selection of local cuisine during musical evenings in the warm, welcoming atmosphere of the exceptional setting of Fayolle Park, and take a night tour of the Château, whose facades will be illuminated for the occasion. (Children’s playground and games available all evening.)
L’événement La guinguette du château les mardis et vendredis Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-06-15 par Val de Dronne
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