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MARCHE DES PRODUCTEURS DE PAYS CHATEAU DE FAYOLLE Tocane-Saint-Apre

MARCHE DES PRODUCTEURS DE PAYS CHATEAU DE FAYOLLE Tocane-Saint-Apre

MARCHE DES PRODUCTEURS DE PAYS CHATEAU DE FAYOLLE Tocane-Saint-Apre vendredi 24 juillet 2026.

Adresse : CHATEAU DE FAYOLLE

Ville : 24350 Tocane-Saint-Apre

Département : Dordogne

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Tocane-Saint-Apre

MARCHE DES PRODUCTEURS DE PAYS CHATEAU DE FAYOLLE

CHATEAU DE FAYOLLE Tocane-Saint-Apre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24 2026-08-25

Dans le cadre de ciné passions Rendez-vous pour les Marchés des Producteurs de Pays au château de Fayolle ! Profitez d’une ambiance conviviale, de produits fermiers de saison, et d’un repas local sur place. N’oubliez pas d’apporter vos couverts, pour une planète plus verte ! ️
Dans le cadre de ciné passions Rendez-vous pour les Marchés des Producteurs de Pays au château de Fayolle ! Profitez d’une ambiance conviviale, de produits fermiers de saison, et d’un repas local sur place. N’oubliez pas d’apporter vos couverts, pour une planète plus verte ! ️   .

CHATEAU DE FAYOLLE Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 45 74 

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English : MARCHE DES PRODUCTEURS DE PAYS CHATEAU DE FAYOLLE

? As part of ciné passions Join us for the Marchés des Producteurs de Pays at the Château de Fayolle! Enjoy a friendly atmosphere, seasonal farm produce, and a local meal on the premises. ? Don’t forget to bring your own cutlery, for a greener planet! ??

L’événement MARCHE DES PRODUCTEURS DE PAYS CHATEAU DE FAYOLLE Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-06-14 par Groupe CDT 24

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