MARCHE DES PRODUCTEURS DE PAYS CHATEAU DE FAYOLLE Tocane-Saint-Apre
MARCHE DES PRODUCTEURS DE PAYS CHATEAU DE FAYOLLE Tocane-Saint-Apre vendredi 24 juillet 2026.
Tocane-Saint-Apre
MARCHE DES PRODUCTEURS DE PAYS CHATEAU DE FAYOLLE
CHATEAU DE FAYOLLE Tocane-Saint-Apre Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24 2026-08-25
Dans le cadre de ciné passions Rendez-vous pour les Marchés des Producteurs de Pays au château de Fayolle ! Profitez d’une ambiance conviviale, de produits fermiers de saison, et d’un repas local sur place. N’oubliez pas d’apporter vos couverts, pour une planète plus verte ! ️
Dans le cadre de ciné passions Rendez-vous pour les Marchés des Producteurs de Pays au château de Fayolle ! Profitez d’une ambiance conviviale, de produits fermiers de saison, et d’un repas local sur place. N’oubliez pas d’apporter vos couverts, pour une planète plus verte ! ️ .
CHATEAU DE FAYOLLE Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 45 74
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English : MARCHE DES PRODUCTEURS DE PAYS CHATEAU DE FAYOLLE
? As part of ciné passions Join us for the Marchés des Producteurs de Pays at the Château de Fayolle! Enjoy a friendly atmosphere, seasonal farm produce, and a local meal on the premises. ? Don’t forget to bring your own cutlery, for a greener planet! ??
L’événement MARCHE DES PRODUCTEURS DE PAYS CHATEAU DE FAYOLLE Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-06-14 par Groupe CDT 24
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