Tocane-Saint-Apre

MARCHE DES PRODUCTEURS DE PAYS CHATEAU DE FAYOLLE

CHATEAU DE FAYOLLE Tocane-Saint-Apre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-25

Dans le cadre de ciné passions Rendez-vous pour les Marchés des Producteurs de Pays au château de Fayolle ! Profitez d’une ambiance conviviale, de produits fermiers de saison, et d’un repas local sur place. N’oubliez pas d’apporter vos couverts, pour une planète plus verte ! ️

Dans le cadre de ciné passions Rendez-vous pour les Marchés des Producteurs de Pays au château de Fayolle ! Profitez d’une ambiance conviviale, de produits fermiers de saison, et d’un repas local sur place. N’oubliez pas d’apporter vos couverts, pour une planète plus verte ! ️ .

CHATEAU DE FAYOLLE Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 45 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : MARCHE DES PRODUCTEURS DE PAYS CHATEAU DE FAYOLLE

? As part of ciné passions Join us for the Marchés des Producteurs de Pays at the Château de Fayolle! Enjoy a friendly atmosphere, seasonal farm produce, and a local meal on the premises. ? Don’t forget to bring your own cutlery, for a greener planet! ??

L’événement MARCHE DES PRODUCTEURS DE PAYS CHATEAU DE FAYOLLE Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-06-14 par Groupe CDT 24