Visites libres du Château de Fayolle Tocane-Saint-Apre
Visites libres du Château de Fayolle Tocane-Saint-Apre samedi 4 juillet 2026.
Tocane-Saint-Apre
Visites libres du Château de Fayolle
Route du château Tocane-Saint-Apre Dordogne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-08-30 19:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Découvrez certaines des plus belles pièces du Château de Fayolle et ses jardins à l’Anglaise avec notre livret d’accompagnement !
Chaque jour entre 10h et 19h (dernière entrée à 18h)
Sur réservation
Découvrez certaines des plus belles pièces du Château de Fayolle et ses jardins à l’Anglaise avec notre livret d’accompagnement !
Chaque jour entre 10h et 19h (dernière entrée à 18h)
Sur réservation
– Représentation théâtrale L’Ours et le Pacha 25 min tous les jours à 15H30 et 16H30 du 13 juillet au 30 août
– Atelier du jour (selon programmation travail du cuir, calligraphie…) de 14h à 17h30
– Rencontre avec la Marquise et essayage de robes de princesse de 14h à 17h30 tous les jours .
Route du château Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 45 74 contact@chateau-de-fayolle.com
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English : Visites libres du Château de Fayolle
Discover some of the most beautiful rooms at the Château de Fayolle and its English-style gardens with our guidebook!
Daily from 10 a.m. to 7 p.m. (last admission at 6 p.m.)
By reservation
L’événement Visites libres du Château de Fayolle Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-06-15 par Val de Dronne
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