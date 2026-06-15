Tocane-Saint-Apre

Visites libres du Château de Fayolle

Route du château Tocane-Saint-Apre Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Découvrez certaines des plus belles pièces du Château de Fayolle et ses jardins à l’Anglaise avec notre livret d’accompagnement !

Chaque jour entre 10h et 19h (dernière entrée à 18h)

Sur réservation

Découvrez certaines des plus belles pièces du Château de Fayolle et ses jardins à l’Anglaise avec notre livret d’accompagnement !

Chaque jour entre 10h et 19h (dernière entrée à 18h)

Sur réservation

– Représentation théâtrale L’Ours et le Pacha 25 min tous les jours à 15H30 et 16H30 du 13 juillet au 30 août

– Atelier du jour (selon programmation travail du cuir, calligraphie…) de 14h à 17h30

– Rencontre avec la Marquise et essayage de robes de princesse de 14h à 17h30 tous les jours .

Route du château Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 45 74 contact@chateau-de-fayolle.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visites libres du Château de Fayolle

Discover some of the most beautiful rooms at the Château de Fayolle and its English-style gardens with our guidebook!

Daily from 10 a.m. to 7 p.m. (last admission at 6 p.m.)

By reservation

L’événement Visites libres du Château de Fayolle Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-06-15 par Val de Dronne