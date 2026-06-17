Les Jeux sonts faits ! Médiathèque Jean Macé Tocane-Saint-Apre samedi 4 juillet 2026.

Tocane-Saint-Apre

Les Jeux sonts faits !

Médiathèque Jean Macé 4 Square Joan Pau Verdier Tocane-Saint-Apre Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Après-midi jeux pour petits et grands à partir de 14h à la médiathèque Jean Macé

Éric, alias Halof, vous fait découvrir une sélection de jeux de société pour tous les âges

Gratuit et ouvert à tous, plus d’infos au 05 53 90 44 60. .

Médiathèque Jean Macé 4 Square Joan Pau Verdier Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 44 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Jeux sonts faits !

L’événement Les Jeux sonts faits ! Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-06-17 par Val de Dronne