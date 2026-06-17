Les Jeux sonts faits ! Médiathèque Jean Macé Tocane-Saint-Apre
Les Jeux sonts faits ! Médiathèque Jean Macé Tocane-Saint-Apre samedi 4 juillet 2026.
Tocane-Saint-Apre
Les Jeux sonts faits !
Médiathèque Jean Macé 4 Square Joan Pau Verdier Tocane-Saint-Apre Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Après-midi jeux pour petits et grands à partir de 14h à la médiathèque Jean Macé
Éric, alias Halof, vous fait découvrir une sélection de jeux de société pour tous les âges
Gratuit et ouvert à tous, plus d’infos au 05 53 90 44 60. .
Médiathèque Jean Macé 4 Square Joan Pau Verdier Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 44 60
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English : Les Jeux sonts faits !
L’événement Les Jeux sonts faits ! Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-06-17 par Val de Dronne
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