Tocane-Saint-Apre

Grand spectacle immersif du Château de Fayolle L’ombre de la Marquise

Route du Château Tocane-Saint-Apre Dordogne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-01

Grand spectacle immersif du Château de Fayolle L’ombre de la Marquise

Durée du spectacle 1 heure Un départ toutes les 30 minutes.

Le Grand Spectacle Immersif est un événement unique, créé à partir de l’histoire du Château de Fayolle.

Grand spectacle immersif du Château de Fayolle L’ombre de la Marquise

Durée du spectacle 1 heure Un départ toutes les 30 minutes .

Le Grand Spectacle Immersif est un événement unique, créé à partir de l’histoire du Château de Fayolle.

C’est grâce à la participation de 300 bénévoles enthousiastes, accompagnés par des professionnels du spectacle vivant, que cette immersion grandeur nature vous emportera avec elle dans une reconstitution du Fayolle de la Belle Époque ! Venez vivre un moment exceptionnel, lors d’un voyage dans le temps inoubliable, en tant que témoins privilégiés de la vie du marquis et de sa famille.

Tarif Adulte 20 € Tarif réduit 18€ Tarif enfant 12€ .

Route du Château Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 45 74

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English : Grand spectacle immersif du Château de Fayolle L’ombre de la Marquise

Grand Immersive Show at Château de Fayolle The Shadow of the Marquise

Show duration: 1 hour. Shows start every 30 minutes.

The Grand Immersive Show is a unique event based on the history of the Château de Fayolle.

L’événement Grand spectacle immersif du Château de Fayolle L’ombre de la Marquise Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-06-15 par Val de Dronne