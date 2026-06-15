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Grand spectacle immersif du Château de Fayolle L’ombre de la Marquise Tocane-Saint-Apre

Grand spectacle immersif du Château de Fayolle L’ombre de la Marquise Tocane-Saint-Apre

Grand spectacle immersif du Château de Fayolle L’ombre de la Marquise Tocane-Saint-Apre samedi 1 août 2026.

Adresse : Route du Château

Ville : 24350 Tocane-Saint-Apre

Département : Dordogne

Début : samedi 1 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 20 20 Tarif de base plein tarif

Tocane-Saint-Apre

Grand spectacle immersif du Château de Fayolle L’ombre de la Marquise

Route du Château Tocane-Saint-Apre Dordogne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:30:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-01

Grand spectacle immersif du Château de Fayolle L’ombre de la Marquise
Durée du spectacle 1 heure Un départ toutes les 30 minutes.
Le Grand Spectacle Immersif est un événement unique, créé à partir de l’histoire du Château de Fayolle.
Grand spectacle immersif du Château de Fayolle L’ombre de la Marquise
Durée du spectacle 1 heure Un départ toutes les 30 minutes .
Le Grand Spectacle Immersif est un événement unique, créé à partir de l’histoire du Château de Fayolle.
C’est grâce à la participation de 300 bénévoles enthousiastes, accompagnés par des professionnels du spectacle vivant, que cette immersion grandeur nature vous emportera avec elle dans une reconstitution du Fayolle de la Belle Époque ! Venez vivre un moment exceptionnel, lors d’un voyage dans le temps inoubliable, en tant que témoins privilégiés de la vie du marquis et de sa famille.
Tarif Adulte 20 € Tarif réduit 18€ Tarif enfant 12€   .

Route du Château Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 45 74 

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English : Grand spectacle immersif du Château de Fayolle L’ombre de la Marquise

Grand Immersive Show at Château de Fayolle The Shadow of the Marquise
Show duration: 1 hour. Shows start every 30 minutes.
The Grand Immersive Show is a unique event based on the history of the Château de Fayolle.

L’événement Grand spectacle immersif du Château de Fayolle L’ombre de la Marquise Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-06-15 par Val de Dronne

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