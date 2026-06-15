Grand spectacle immersif du Château de Fayolle L’ombre de la Marquise Tocane-Saint-Apre
Grand spectacle immersif du Château de Fayolle L’ombre de la Marquise Tocane-Saint-Apre samedi 1 août 2026.
Tocane-Saint-Apre
Grand spectacle immersif du Château de Fayolle L’ombre de la Marquise
Route du Château Tocane-Saint-Apre Dordogne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-01
Grand spectacle immersif du Château de Fayolle L’ombre de la Marquise
Durée du spectacle 1 heure Un départ toutes les 30 minutes.
Le Grand Spectacle Immersif est un événement unique, créé à partir de l’histoire du Château de Fayolle.
Grand spectacle immersif du Château de Fayolle L’ombre de la Marquise
Durée du spectacle 1 heure Un départ toutes les 30 minutes .
Le Grand Spectacle Immersif est un événement unique, créé à partir de l’histoire du Château de Fayolle.
C’est grâce à la participation de 300 bénévoles enthousiastes, accompagnés par des professionnels du spectacle vivant, que cette immersion grandeur nature vous emportera avec elle dans une reconstitution du Fayolle de la Belle Époque ! Venez vivre un moment exceptionnel, lors d’un voyage dans le temps inoubliable, en tant que témoins privilégiés de la vie du marquis et de sa famille.
Tarif Adulte 20 € Tarif réduit 18€ Tarif enfant 12€ .
Route du Château Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 45 74
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English : Grand spectacle immersif du Château de Fayolle L’ombre de la Marquise
Grand Immersive Show at Château de Fayolle The Shadow of the Marquise
Show duration: 1 hour. Shows start every 30 minutes.
The Grand Immersive Show is a unique event based on the history of the Château de Fayolle.
L’événement Grand spectacle immersif du Château de Fayolle L’ombre de la Marquise Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-06-15 par Val de Dronne