Atelier tricot, Médiathèque Patrick-Simon, Villers-Bretonneux

Informations pratiques

Atelier tricot Vendredi 2 octobre, 15h00 Médiathèque Patrick-Simon Somme

8 places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T15:00:00+02:00 – 2026-10-02T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T15:00:00+02:00 – 2026-10-02T17:00:00+02:00

Pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu’est une maille, pour ceux qui ont su mais qui ne savent plus, pour ceux qui savent un peu mais voudraient savoir plus. Venez échanger astuces et expérience. Quant à la bonne humeur, on la tricotera ensemble !

Tout public, dès 10 ans

Médiathèque Patrick-Simon 5 ter Rue d’Herville, 80800 Villers-Bretonneux, France Villers-Bretonneux 80800 Somme Hauts-de-France 0322531049 https://www.lecturepublique.valdesomme.com [{« type »: « phone », « value »: « 03 22 53 10 49 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@valdesomme.com »}]

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