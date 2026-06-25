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Atelier tricot Saint-Sauveur-Lendelin Saint-Sauveur-Villages

Atelier tricot Saint-Sauveur-Lendelin Saint-Sauveur-Villages

Atelier tricot Saint-Sauveur-Lendelin Saint-Sauveur-Villages mardi 25 août 2026.

Lieu
Saint-Sauveur-Lendelin
Adresse
1 Rue du 8 Mai 1945
Ville
50490 Saint-Sauveur-Villages
Département
Manche
Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
10:30:00
Tarif

Saint-Sauveur-Villages

Atelier tricot

Saint-Sauveur-Lendelin 1 Rue du 8 Mai 1945 Saint-Sauveur-Villages Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 10:30:00
fin : 2026-08-25 12:00:00

Date(s) :
2026-08-25

Atelier tricot à la médiathèque Le Cœur Battant.
Tous les mardis de l’été de 10h0 à 12h atelier tricot.
Débutant·e·s ou confirmé·e·s, envie de papoter, venez tricoter !
Fermé du 14 juillet au 15 aout.   .

Saint-Sauveur-Lendelin 1 Rue du 8 Mai 1945 Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 6 08 86 76 00 

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English : Atelier tricot

L’événement Atelier tricot Saint-Sauveur-Villages a été mis à jour le 2026-06-25 par Coutances Tourisme

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