Atelier tricot Saint-Sauveur-Lendelin Saint-Sauveur-Villages
Atelier tricot Saint-Sauveur-Lendelin Saint-Sauveur-Villages mardi 25 août 2026.
Saint-Sauveur-Villages
Atelier tricot
Saint-Sauveur-Lendelin 1 Rue du 8 Mai 1945 Saint-Sauveur-Villages Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 10:30:00
fin : 2026-08-25 12:00:00
Date(s) :
2026-08-25
Atelier tricot à la médiathèque Le Cœur Battant.
Tous les mardis de l’été de 10h0 à 12h atelier tricot.
Débutant·e·s ou confirmé·e·s, envie de papoter, venez tricoter !
Fermé du 14 juillet au 15 aout. .
Saint-Sauveur-Lendelin 1 Rue du 8 Mai 1945 Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 6 08 86 76 00
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English : Atelier tricot
L’événement Atelier tricot Saint-Sauveur-Villages a été mis à jour le 2026-06-25 par Coutances Tourisme
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