Les Visites du Jeudi > Maison Saint-Lo Saint-Sauveur-Lendelin Saint-Sauveur-Villages
jeudi 27 août 2026 · Saint-Sauveur-Lendelin · Saint-Sauveur-Villages
Informations pratiques
Saint-Sauveur-Villages
Les Visites du Jeudi > Maison Saint-Lo
Saint-Sauveur-Lendelin La Champagne Saint-Sauveur-Villages Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 10:30:00
fin : 2026-08-27 11:30:00
Date(s) :
2026-08-27
La visite commence par l’élevage des truites arc-en-ciel en pisciculture. Vous visiterez ensuite l’atelier de transformation où vous découvrirez le fumage du poisson et la conserverie. .
Saint-Sauveur-Lendelin La Champagne Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 2 33 46 64 17 maisonsaintlo@gmail.com
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English : Les Visites du Jeudi > Maison Saint-Lo
L’événement Les Visites du Jeudi > Maison Saint-Lo Saint-Sauveur-Villages a été mis à jour le 2026-07-09 par Coutances Tourisme
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