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Les Visites du Jeudi > Maison Saint-Lo Saint-Sauveur-Lendelin Saint-Sauveur-Villages

jeudi 27 août 2026 · Saint-Sauveur-Lendelin · Saint-Sauveur-Villages

Les Visites du Jeudi > Maison Saint-Lo Saint-Sauveur-Lendelin Saint-Sauveur-Villages

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Saint-Sauveur-Lendelin
Adresse
La Champagne
Ville
50490 Saint-Sauveur-Villages
Département
Manche
Tarif

Saint-Sauveur-Villages

Les Visites du Jeudi > Maison Saint-Lo

Saint-Sauveur-Lendelin La Champagne Saint-Sauveur-Villages Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 10:30:00
fin : 2026-08-27 11:30:00

Date(s) :
2026-08-27

La visite commence par l’élevage des truites arc-en-ciel en pisciculture. Vous visiterez ensuite l’atelier de transformation où vous découvrirez le fumage du poisson et la conserverie.   .

Saint-Sauveur-Lendelin La Champagne Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 2 33 46 64 17  maisonsaintlo@gmail.com

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English : Les Visites du Jeudi > Maison Saint-Lo

L’événement Les Visites du Jeudi > Maison Saint-Lo Saint-Sauveur-Villages a été mis à jour le 2026-07-09 par Coutances Tourisme

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