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Atelier tricot Saint-Sauveur-Lendelin Saint-Sauveur-Villages

mardi 22 septembre 2026 · Saint-Sauveur-Lendelin · Saint-Sauveur-Villages

Atelier tricot Saint-Sauveur-Lendelin Saint-Sauveur-Villages

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Saint-Sauveur-Lendelin
Adresse
1 Rue du 8 Mai 1945
Ville
50490 Saint-Sauveur-Villages
Département
Manche
Tarif

Saint-Sauveur-Villages

Atelier tricot

Saint-Sauveur-Lendelin 1 Rue du 8 Mai 1945 Saint-Sauveur-Villages Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 10:30:00
fin : 2026-09-22 12:00:00

Date(s) :
2026-09-22

Atelier tricot à la médiathèque Le Cœur Battant.   .

Saint-Sauveur-Lendelin 1 Rue du 8 Mai 1945 Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 6 81 23 14 29 

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English : Atelier tricot

L’événement Atelier tricot Saint-Sauveur-Villages a été mis à jour le 2026-08-07 par Coutances Tourisme

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