AGENDA · Saint-Sauveur-Villages
Atelier tricot Saint-Sauveur-Lendelin Saint-Sauveur-Villages
mardi 29 septembre 2026 · Saint-Sauveur-Lendelin · Saint-Sauveur-Villages
Informations pratiques
Saint-Sauveur-Villages
Atelier tricot
Saint-Sauveur-Lendelin 1 Rue du 8 Mai 1945 Saint-Sauveur-Villages Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 10:30:00
fin : 2026-09-29 12:00:00
Date(s) :
2026-09-29
Atelier tricot à la médiathèque Le Cœur Battant. .
Saint-Sauveur-Lendelin 1 Rue du 8 Mai 1945 Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 6 81 23 14 29
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English : Atelier tricot
L’événement Atelier tricot Saint-Sauveur-Villages a été mis à jour le 2026-08-07 par Coutances Tourisme
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