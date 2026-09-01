Atelier tricot’thé Collectif souletin Mauléon-Licharre

Informations pratiques

Mauléon-Licharre

Atelier tricot’thé

Collectif souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 13:30:00

fin : 2026-09-15 16:30:00

Date(s) :

2026-09-15

Le collectif souletin vous invite à participer à son atelier tricotage à Mauléon, en Soule.

Vous souhaitez apprendre à tricoter ? Partager un temps agréable ? Nos deux animatrices sont là pour vous donner des conseils et vous accompagner dans vos œuvres. .

Collectif souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 79 53 64

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English : Atelier tricot’thé

L’événement Atelier tricot’thé Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Pays Basque