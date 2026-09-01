Atelier tricot’thé Collectif souletin Mauléon-Licharre
mardi 15 septembre 2026 · Collectif souletin · Mauléon-Licharre
Informations pratiques
Mauléon-Licharre
Atelier tricot’thé
Collectif souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 13:30:00
fin : 2026-09-15 16:30:00
Date(s) :
2026-09-15
Le collectif souletin vous invite à participer à son atelier tricotage à Mauléon, en Soule.
Vous souhaitez apprendre à tricoter ? Partager un temps agréable ? Nos deux animatrices sont là pour vous donner des conseils et vous accompagner dans vos œuvres. .
Collectif souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 79 53 64
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English : Atelier tricot’thé
L’événement Atelier tricot’thé Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Pays Basque
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