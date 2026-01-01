ATELIER TRICOTTHÉ Saint-Brevin-les-Pins
ATELIER TRICOTTHÉ Saint-Brevin-les-Pins jeudi 29 janvier 2026.
ATELIER TRICOTTHÉ
272 avenue de Mindin Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-29 14:30:00
fin : 2026-02-12 18:00:00
Date(s) :
2026-01-29 2026-02-05 2026-02-12
Atelier TricotThé ados et adultes de 14h30 à 18h
Venez passer un moment détente autour du tricot, crochet ou broderie,
accompagnement, technique, astuces et partage
Tarif 5€ (boissons et gourmandises incluses)
.
272 avenue de Mindin Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 88 59 54 26 contact@laiguilledespins.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement ATELIER TRICOTTHÉ Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Saint Brevin