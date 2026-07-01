Atelier Ty Laitier Lieu-dit Groesquer-Braz Moustéru
mercredi 15 juillet 2026 · Lieu-dit Groesquer-Braz · Moustéru
Informations pratiques
Moustéru
Atelier Ty Laitier
Lieu-dit Groesquer-Braz Ferme Pédagogique Ty Lipous Moustéru Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 18:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Après-midi sur la thématique du lait. Vous êtes nombreux à avoir demandé des visites de la ferme laitière spécial enfant , alors voici un programme encore plus immersif pour les enfants ! L’après-midi se présente en 3 ateliers distincts pouvant être réservés en combo ou indépendamment les uns des autres.
14h-15h visite guidée de la ferme laitière et la fabrication des yaourts spécial enfant . (8€/adulte, 6€/enfant)
15h15-16h atelier fabrication de beurre . (10€/enfant, 6€/adulte)
16h30-18h atelier traite des vaches. (10€/enfant, 12€/adulte)
Tarif combo l’après-midi complet 20€/adulte, 24€/enfant)
Enfants à partir de 4 ans. .
Lieu-dit Groesquer-Braz Ferme Pédagogique Ty Lipous Moustéru 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 33 66 91 33
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English :
L’événement Atelier Ty Laitier Moustéru a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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