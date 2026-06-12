Atelier ukulélé en famille Mareuil en Périgord
Atelier ukulélé en famille Mareuil en Périgord dimanche 14 juin 2026.
Mareuil en Périgord
Atelier ukulélé en famille
Saint pardoux de Mareuil Mareuil en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:30:00
fin : 2026-06-14 12:30:00
Date(s) :
2026-06-14
Atelier ukulélé en famille. Découvrez le ukulélé et apprenez à en jouer avec votre enfant de 7 ans et plus grâce à Fabien Gonfalone de Ukuskull. 5 euros pour un duo et 7 euros pour un trio. Réservé aux familles. Sur inscription.
Atelier ukulélé en famille. Découvrez le ukulélé et apprenez à en jouer avec votre enfant de 7 ans et plus grâce à Fabien Gonfalone de Ukuskull. 5 euros pour un duo et 7 euros pour un trio. Réservé aux familles. Sur inscription. .
Saint pardoux de Mareuil Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 74 70
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English : Atelier ukulélé en famille
Family ukulele workshop. Discover the ukulele and learn to play it with your child aged 7 and over, thanks to Fabien Gonfalone from Ukuskull. 5 euros for a duo and 7 euros for a trio. Reserved for families. Registration required.
L’événement Atelier ukulélé en famille Mareuil en Périgord a été mis à jour le 2026-06-08 par Val de Dronne
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