Mareuil en Périgord

Atelier ukulélé en famille

Saint pardoux de Mareuil Mareuil en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:30:00

fin : 2026-06-14 12:30:00

Date(s) :

2026-06-14

Atelier ukulélé en famille. Découvrez le ukulélé et apprenez à en jouer avec votre enfant de 7 ans et plus grâce à Fabien Gonfalone de Ukuskull. 5 euros pour un duo et 7 euros pour un trio. Réservé aux familles. Sur inscription.

Atelier ukulélé en famille. Découvrez le ukulélé et apprenez à en jouer avec votre enfant de 7 ans et plus grâce à Fabien Gonfalone de Ukuskull. 5 euros pour un duo et 7 euros pour un trio. Réservé aux familles. Sur inscription. .

Saint pardoux de Mareuil Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 74 70

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English : Atelier ukulélé en famille

Family ukulele workshop. Discover the ukulele and learn to play it with your child aged 7 and over, thanks to Fabien Gonfalone from Ukuskull. 5 euros for a duo and 7 euros for a trio. Reserved for families. Registration required.

L’événement Atelier ukulélé en famille Mareuil en Périgord a été mis à jour le 2026-06-08 par Val de Dronne