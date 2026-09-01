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AGENDA · Hauts de Bienne

Atelier “Une rentrée sans stress grâce au batch cooking Maison de la Die Hauts de Bienne

mercredi 16 septembre 2026 · Maison de la Die · Hauts de Bienne

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Maison de la Die
Adresse
23 Avenue de la Libération
Ville
39400 Hauts de Bienne
Département
Jura
Tarif

Hauts de Bienne

Atelier “Une rentrée sans stress grâce au batch cooking

Maison de la Die 23 Avenue de la Libération Hauts de Bienne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:30:00
fin : 2026-09-16 17:00:00

Date(s) :
2026-09-16

Mise en place d’ateliers cuisine chaque mois à partir de septembre. Merci d’apporter un bocal de conserve vide et
lavé afin de remporter votre production à la maison.
Réservation obligatoire au 03 84 33 49 51 afin de garantir les quantités nécessaires et éviter le gaspillage alimentaire.   .

Maison de la Die 23 Avenue de la Libération Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 49 51 

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English : Atelier “Une rentrée sans stress grâce au batch cooking

L’événement Atelier “Une rentrée sans stress grâce au batch cooking Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE

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