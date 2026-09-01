Atelier “Une rentrée sans stress grâce au batch cooking Maison de la Die Hauts de Bienne

mercredi 16 septembre 2026 · Maison de la Die · Hauts de Bienne

Informations pratiques

Hauts de Bienne

Atelier “Une rentrée sans stress grâce au batch cooking

Maison de la Die 23 Avenue de la Libération Hauts de Bienne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 14:30:00

fin : 2026-09-16 17:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Mise en place d’ateliers cuisine chaque mois à partir de septembre. Merci d’apporter un bocal de conserve vide et

lavé afin de remporter votre production à la maison.

Réservation obligatoire au 03 84 33 49 51 afin de garantir les quantités nécessaires et éviter le gaspillage alimentaire. .

Maison de la Die 23 Avenue de la Libération Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 49 51

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English : Atelier “Une rentrée sans stress grâce au batch cooking

L’événement Atelier “Une rentrée sans stress grâce au batch cooking Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE