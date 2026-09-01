Soirée Karaoké à la Friche La Friche en Herbe Hauts de Bienne
vendredi 11 septembre 2026 · La Friche en Herbe · Hauts de Bienne
Informations pratiques
Hauts de Bienne
Soirée Karaoké à la Friche
La Friche en Herbe 15 Rue Émile Zola Hauts de Bienne Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Faites une démonstration de votre plus belle voix à la Friche en Herbe ! .
La Friche en Herbe 15 Rue Émile Zola Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté fricheenherbe@gmail.com
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English : Soirée Karaoké à la Friche
L’événement Soirée Karaoké à la Friche Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE
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