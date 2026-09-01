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AGENDA · Hauts de Bienne

Soirée Karaoké à la Friche La Friche en Herbe Hauts de Bienne

vendredi 11 septembre 2026 · La Friche en Herbe · Hauts de Bienne

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
La Friche en Herbe
Adresse
15 Rue Émile Zola
Ville
39400 Hauts de Bienne
Département
Jura
Tarif

Hauts de Bienne

Soirée Karaoké à la Friche

La Friche en Herbe 15 Rue Émile Zola Hauts de Bienne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Faites une démonstration de votre plus belle voix à la Friche en Herbe !   .

La Friche en Herbe 15 Rue Émile Zola Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté   fricheenherbe@gmail.com

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English : Soirée Karaoké à la Friche

L’événement Soirée Karaoké à la Friche Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE

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