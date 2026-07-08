Atelier vacances broderie constellations Tonneville La Hague
mercredi 15 juillet 2026 · Tonneville · La Hague
Informations pratiques
La Hague
Atelier vacances broderie constellations
Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:45:00
fin : 2026-07-15 15:45:00
Date(s) :
2026-07-15
Les enfants de 7 à 11 ans sont invités à explorer la magie de la broderie à travers un atelier inspiré des étoiles et du ciel nocturne.
Guidés pas à pas, ils apprendront les techniques pour créer leur propre broderie en relief, colorée et personnalisée.
Chaque participant repartira avec une création unique, fruit de son talent et de son univers personnel..
Deux créneaux au choix
14h45 15h45
16h15 17h15
Réservation indispensable nombre de places limité ! .
Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80 planetarium.ludiver@lecotentin.fr
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English : Atelier vacances broderie constellations
L’événement Atelier vacances broderie constellations La Hague a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Cotentin La Hague
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