Informations pratiques

La Hague

Atelier vacances étoiloscope

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 16:15:00

fin : 2026-07-21 17:15:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-25

Les tout-petits de 3 à 6 ans sont invités à fabriquer leur propre étoiloscope, un drôle d’instrument qui leur permettra d’observer les constellations… même en plein jour !

En perçant, assemblant et décorant leur création, les enfants découvriront cinq constellations emblématiques qui apparaîtront comme par magie lorsque la lumière traversera de petits trous. Une activité ludique et adaptée aux plus jeunes pour éveiller leur curiosité, développer leur motricité fine et faire leurs premiers pas dans l’univers fascinant des étoiles.

Un atelier créatif et plein de surprises où chaque enfant repartira avec son étoiloscope et des étoiles plein les yeux !

Deux créneaux au choix

14h45 15h45

16h15 17h15

Réservation indispensable, nombre de place limité. .

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80 planetarium.ludiver@lecotentin.fr

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English : Atelier vacances étoiloscope

L’événement Atelier vacances étoiloscope La Hague a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Cotentin La Hague