UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Hague

Atelier vacances guirlande système solaire Tonneville La Hague

jeudi 9 juillet 2026 · Tonneville · La Hague

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
16:15:00
Lieu
Tonneville
Adresse
1700 Rue de la Libération
Ville
50440 La Hague
Département
Manche
Tarif

La Hague

Atelier vacances guirlande système solaire

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 16:15:00
fin : 2026-08-18 17:15:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-23 2026-08-18

Les petits astronomes de 3 à 6 ans, venez créer votre propre guirlande du système solaire !
Peignez les planètes, assemblez-les et observez votre univers suspendu ?

Un moment amusant, créatif et plein de découvertes, parfait pour éveiller la curiosité des tout-petits !

Cet atelier n’est pas seulement une activité manuelle c’est aussi une belle occasion pour les enfants de développer leur motricité fine, d’exprimer leur créativité et de repartir avec une réalisation unique dont ils seront fiers. Le format ludique et adapté à leur âge favorise la curiosité, stimule l’imagination et procure une véritable joie de créer de leurs propres mains.

Deux créneaux au choix
14h45 15h45
16h15 17h15

Réservation indispensable nombre de places limité !   .

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80  planetarium.ludiver@lecotentin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier vacances guirlande système solaire

L’événement Atelier vacances guirlande système solaire La Hague a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Cotentin La Hague

À voir aussi à La Hague (Manche)