Atelier vacances guirlande système solaire Tonneville La Hague
jeudi 9 juillet 2026 · Tonneville · La Hague
Informations pratiques
La Hague
Atelier vacances guirlande système solaire
Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 16:15:00
fin : 2026-08-18 17:15:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-23 2026-08-18
Les petits astronomes de 3 à 6 ans, venez créer votre propre guirlande du système solaire !
Peignez les planètes, assemblez-les et observez votre univers suspendu ?
Un moment amusant, créatif et plein de découvertes, parfait pour éveiller la curiosité des tout-petits !
Cet atelier n’est pas seulement une activité manuelle c’est aussi une belle occasion pour les enfants de développer leur motricité fine, d’exprimer leur créativité et de repartir avec une réalisation unique dont ils seront fiers. Le format ludique et adapté à leur âge favorise la curiosité, stimule l’imagination et procure une véritable joie de créer de leurs propres mains.
Deux créneaux au choix
14h45 15h45
16h15 17h15
Réservation indispensable nombre de places limité ! .
Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80 planetarium.ludiver@lecotentin.fr
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English : Atelier vacances guirlande système solaire
L’événement Atelier vacances guirlande système solaire La Hague a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Cotentin La Hague
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