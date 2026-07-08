Atelier vacances Jupiter et ses lunes Tonneville La Hague

Informations pratiques

La Hague

Atelier vacances Jupiter et ses lunes

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 16:15:00

fin : 2026-08-13 17:15:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-13

Le mercredi 22 juillet ou le jeudi 13 aout, embarque pour un voyage extraordinaire au cœur du système solaire avec l’atelier Jupiter et ses lunes !

Les enfants de 7 à 11 ans partiront à la découverte de la plus grande planète du système solaire et de ses mystérieux satellites. Entre les nuages tourbillonnants de Jupiter, ses couleurs impressionnantes et ses lunes fascinantes, ils exploreront un univers plein de surprises.

Guidés pas à pas, ils créeront leur propre œuvre inspirée de cet incroyable géant gazeux collages, dessins et touches d’imagination pour donner vie à une planète spectaculaire et unique.

Chaque enfant repartira avec une création originale, fruit de son imagination et de son aventure dans l’espace.

Deux créneaux au choix

14h45 15h45

16h15 17h15

Réservation indispensable, nombre de places limité. .

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80 planetarium.ludiver@lecotentin.fr

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English : Atelier vacances Jupiter et ses lunes

L’événement Atelier vacances Jupiter et ses lunes La Hague a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Cotentin La Hague