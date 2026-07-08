Atelier vacances le Soleil notre étoile 3/6 ans Tonneville La Hague
jeudi 30 juillet 2026 · Tonneville · La Hague
Informations pratiques
La Hague
Atelier vacances le Soleil notre étoile 3/6 ans
Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 16:15:00
fin : 2026-07-30 17:15:00
Date(s) :
2026-07-30
Les jeunes explorateurs de 3 à 6 ans sont invités à lever les yeux vers le ciel pour une première approche ludique et sensorielle de notre étoile le Soleil.
À travers des manipulations simples et adaptées aux plus petits, cet atelier permettra de comprendre le rôle essentiel du Soleil comment il nous éclaire, nous réchauffe, et pourquoi il semble parfois jouer à cache-cache avec notre planète. Pour prolonger l’expérience, chaque enfant réalisera une création plastique lumineuse et colorée avec laquelle il pourra repartir.
Un rendez-vous idéal pour s’initier aux sciences de l’univers tout en développant sa créativité.
Deux créneaux au choix pour l’atelier
14h45 15h45
16h15 17h15
Réservation indispensable, nombre de place limité. .
Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80 planetarium.ludiver@lecotentin.fr
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English : Atelier vacances le Soleil notre étoile 3/6 ans
L’événement Atelier vacances le Soleil notre étoile 3/6 ans La Hague a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Cotentin La Hague
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