Atelier vacances le Soleil notre étoile 3/6 ans Tonneville La Hague

Informations pratiques

La Hague

Atelier vacances le Soleil notre étoile 3/6 ans

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 16:15:00

fin : 2026-07-30 17:15:00

Date(s) :

2026-07-30

Les jeunes explorateurs de 3 à 6 ans sont invités à lever les yeux vers le ciel pour une première approche ludique et sensorielle de notre étoile le Soleil.

À travers des manipulations simples et adaptées aux plus petits, cet atelier permettra de comprendre le rôle essentiel du Soleil comment il nous éclaire, nous réchauffe, et pourquoi il semble parfois jouer à cache-cache avec notre planète. Pour prolonger l’expérience, chaque enfant réalisera une création plastique lumineuse et colorée avec laquelle il pourra repartir.

Un rendez-vous idéal pour s’initier aux sciences de l’univers tout en développant sa créativité.

Deux créneaux au choix pour l’atelier

14h45 15h45

16h15 17h15

Réservation indispensable, nombre de place limité. .

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80 planetarium.ludiver@lecotentin.fr

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English : Atelier vacances le Soleil notre étoile 3/6 ans

L’événement Atelier vacances le Soleil notre étoile 3/6 ans La Hague a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Cotentin La Hague