Atelier vannerie | fabrication d’une mangeoire de forme conique Les Jardins de Sardy Vélines

Informations pratiques

Vélines

Atelier vannerie | fabrication d’une mangeoire de forme conique

Les Jardins de Sardy 4 Route de Sardy Vélines Dordogne

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 14:00:00

fin : 2026-07-24 17:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Vous êtes intéressé par la vannerie et souhaitez vous initier ou approfondir vos connaissances… cet atelier de vannerie en petit groupe dans le cadre des Jardins de Sardy est fait pour vous !

Que vous ayez déjà eu l’occasion de vous initier ou que ce soit une découverte, Sandrine Larrieu, vannière professionnelle, saura vous accompagner et vous transmettre les gestes nécessaires à la fabrication d’une mangeoire forme conique que chaque participant réalisera au cours de l’après-midi.

L’atelier de vannerie, dans les Jardins de Sardy, est l’occasion de vous immerger dans un univers qui allie créativité, savoir ancestral et matière naturelle.

La fabrication de cet objet vous permet d’apprendre les gestes de base pour la fabrication d’un panier en osier.

L’atelier se conclut sur la terrasse du salon de thé, autour d’un petit goûter offert par les Jardins de Sardy. .

Les Jardins de Sardy 4 Route de Sardy Vélines 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 27 51 45 jardins.sardy@gmail.com

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English : Atelier vannerie | fabrication d’une mangeoire de forme conique

L’événement Atelier vannerie | fabrication d’une mangeoire de forme conique Vélines a été mis à jour le 2026-07-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides