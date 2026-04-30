Les jardins de Sardy | Concert Musique Américaine Route de Saint-Vivien Vélines

Vélines

Les jardins de Sardy | Concert Musique Américaine

Route de Saint-Vivien Les jardins de Sardy Vélines Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 18:30:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Sélection de standards de la Musique Américaine de la

première moitié du XXème siècle. Chant et piano. violon guitare chant

accompagnement piano

Réservation fortement conseillée. .

Route de Saint-Vivien Les jardins de Sardy Vélines 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 27 51 45 jardins.sardy@gmail.com

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English : Les jardins de Sardy | Concert Musique Américaine

L’événement Les jardins de Sardy | Concert Musique Américaine Vélines a été mis à jour le 2026-04-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides