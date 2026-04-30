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Les jardins de Sardy | Concert Musique Tango Route de Saint-Vivien Vélines

Les jardins de Sardy | Concert Musique Tango Route de Saint-Vivien Vélines

Les jardins de Sardy | Concert Musique Tango Route de Saint-Vivien Vélines lundi 13 juillet 2026.

Lieu : Route de Saint-Vivien

Adresse : Les jardins de Sardy

Ville : 24230 Vélines

Département : Dordogne

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Vélines

Les jardins de Sardy | Concert Musique Tango

Route de Saint-Vivien Les jardins de Sardy Vélines Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:30:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Au programme une sélection de standards de Tango
composés par les plus grands compositeurs de C. Gardel à A. Piazzola.
Artistes Yolanda Fresedo, chant Serge Amico, bandonéon Michael Gneist, violon
Daniel Campos, piano

Pour finir verre de l’amitié et dégustation des vins rouges de la propriété.

Réservation fortement conseillée.   .

Route de Saint-Vivien Les jardins de Sardy Vélines 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 27 51 45  jardins.sardy@gmail.com

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English : Les jardins de Sardy | Concert Musique Tango

L’événement Les jardins de Sardy | Concert Musique Tango Vélines a été mis à jour le 2026-04-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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