Les jardins de Sardy | Concert Musique Tango Route de Saint-Vivien Vélines

Vélines

Les jardins de Sardy | Concert Musique Tango

Route de Saint-Vivien Les jardins de Sardy Vélines Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Au programme une sélection de standards de Tango

composés par les plus grands compositeurs de C. Gardel à A. Piazzola.

Artistes Yolanda Fresedo, chant Serge Amico, bandonéon Michael Gneist, violon

Daniel Campos, piano

Pour finir verre de l’amitié et dégustation des vins rouges de la propriété.

Réservation fortement conseillée. .

Route de Saint-Vivien Les jardins de Sardy Vélines 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 27 51 45 jardins.sardy@gmail.com

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English : Les jardins de Sardy | Concert Musique Tango

L’événement Les jardins de Sardy | Concert Musique Tango Vélines a été mis à jour le 2026-04-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides