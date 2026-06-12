Atelier vannerie Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer

Atelier vannerie

Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15

fin : 2026-06-15

Date(s) :

2026-06-15

Atelier de 1H30 Animé par le Vannier Jean-Claude et le collectif de vannier de la vqs , vous apprenez les bases de ce savoir ancestral. En 1h30 vous confectionnez une mangeoire à oiseau ou d’une petite panière- En réservant pour 2 cours qui se suivent vous pourrez réaliser une plus grosse vannerie en 3 h. Les adhérents bénéficient d’un 1/2 tarif, et des tarifs solidaires sont proposés aux scolaires, étudiants et demandeurs d’emploi.

A partir de 10 ans, Matériel et osier fournis, vous repartez avec votre création.

A partir du 15 juin, tous les lundis jusqu’au 31 aout. .

Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Atelier vannerie Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS