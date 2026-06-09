Atelier vannerie Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer
Atelier vannerie Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer lundi 13 juillet 2026.
Moëlan-sur-Mer
Atelier vannerie
Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Atelier de 1H30 Animé par le Vannier Jean-Claude et le collectif de vannier de la vqs , vous apprenez les bases de ce savoir ancestral. En 1h30 vous confectionnez une mangeoire à oiseau ou d’une petite panière- En réservant pour 2 cours qui se suivent vous pourrez réaliser une plus grosse vannerie en 3 h. Les adhérents bénéficient d’un 1/2 tarif, et des tarifs solidaires sont proposés aux scolaires, étudiants et demandeurs d’emploi.
A partir de 10 ans, Matériel et osier fournis, vous repartez avec votre création.
A partir du 15 juin, tous les lundis jusqu’au 31 aout. .
Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Atelier vannerie Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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