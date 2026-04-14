Atelier vélo participatif, Atelier vélo Le Dérive Chaînes, Capdenac-Gare
Atelier vélo participatif, Atelier vélo Le Dérive Chaînes, Capdenac-Gare jeudi 7 mai 2026.
Atelier vélo participatif 7 – 28 mai, certains jeudis Atelier vélo Le Dérive Chaînes Aveyron
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-07T18:00:00+02:00 – 2026-05-07T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-28T18:00:00+02:00 – 2026-05-28T20:00:00+02:00
L’atelier vélo à tarification solidaire ouvre ses portes pour tou.te.s les jeudi du mois de mai de 18h-20h (le 07 mai, le 21 mai et le 28 mai), viens réparer toi même ton vélo et avec les autres !
L’accès est libre, prix libre bienvenu
Atelier vélo Le Dérive Chaînes 57 rue de la république 12700 Capdenac-Gare Capdenac-Gare 12700 Centre ville Aveyron Occitanie
L’atelier ouvre ses portes pour tou.te.s, viens réparer toi même ton vélo et avec les autres !
Association Cycles et Horizons
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