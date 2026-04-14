Atelier vélo participatif, Atelier vélo Le Dérive Chaînes, Capdenac-Gare

Atelier vélo participatif 7 – 28 mai, certains jeudis Atelier vélo Le Dérive Chaînes Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T18:00:00+02:00 – 2026-05-07T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-28T18:00:00+02:00 – 2026-05-28T20:00:00+02:00

L’atelier vélo à tarification solidaire ouvre ses portes pour tou.te.s les jeudi du mois de mai de 18h-20h (le 07 mai, le 21 mai et le 28 mai), viens réparer toi même ton vélo et avec les autres !

L’accès est libre, prix libre bienvenu

Atelier vélo Le Dérive Chaînes 57 rue de la république 12700 Capdenac-Gare Capdenac-Gare 12700 Centre ville Aveyron Occitanie

L’atelier ouvre ses portes pour tou.te.s, viens réparer toi même ton vélo et avec les autres !

Association Cycles et Horizons