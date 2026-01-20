Brocante Vide-grenier de Saint-Julien d’Empare

Saint-Julien d’Empare Capdenac-Gare Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Brocante-vide-greniers organisé par le Foyer Rural

Place de Saint-Julien d’Empare .

Saint-Julien d’Empare Capdenac-Gare 12700 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Brocante Vide-grenier de Saint-Julien d’Empare Capdenac-Gare a été mis à jour le 2026-01-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)