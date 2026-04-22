Concert de Printemps, à l’église de Saint-julien d’Empare Capdenac-Gare
Concert de Printemps, à l’église de Saint-julien d’Empare Capdenac-Gare vendredi 15 mai 2026.
Capdenac-Gare
Concert de Printemps, à l’église de Saint-julien d’Empare
Capdenac-Gare Aveyron
Tarif : – – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-15
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Comme chaque année, les Rencontres Musicales de Figeac organisent leur concerts de printemps !
Dans le cadre de ces concerts, l’église Saint-Julien d’Empare accueille une soirée musicale d’exception autour des grandes œuvres du répertoire classique. Les artistes invités interpréteront des pièces de Beethoven, Vivaldi et Borodine dans un cadre patrimonial remarquable, propice à l’émotion et à l’écoute. Violon, violoncelle, alto, guitare et accordéon se réunissent pour offrir au public un moment raffiné placé sous le signe de la virtuosité et du partage musical.
Possibilité de dîner avant le concert sur réservation.
21h ouverture du concert
Beethoven Trio Opus 9 n°2
Vivaldi Concerto pour guitare
Borodine Quatuor n°2
Interprètes Olivier Pons (violon), Young-Pyo Lee (violon), Helen Lindén (violoncelle), Stephan Kenetter (alto), Adrien Marchais (guitare), Figeaccordes 18 .
Capdenac-Gare 12700 Aveyron Occitanie contact@festivaldefigeac.com
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English :
Like every year, the Rencontres Musicales de Figeac organize their spring concerts!
L’événement Concert de Printemps, à l’église de Saint-julien d’Empare Capdenac-Gare a été mis à jour le 2026-04-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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