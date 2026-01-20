Marché gourmand de Saint-Julien

Capdenac-Gare Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Marché gourmand organisé par le Foyer Rural, place de Saint-Julien d’Empare. Les producteurs cuisinent sous vos yeux… Dégustation et animation sur place .

Capdenac-Gare 12700 Aveyron Occitanie +33 5 65 64 84 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Marché gourmand de Saint-Julien Capdenac-Gare a été mis à jour le 2026-01-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)