Capdenac-Gare

Concert de Gabriel Delmas Trio Feat Gaël Horellou

Capdenac-Gare Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Dans le cadre du festival Nuits et Jours de Querbes

Autour du batteur Gabriel Delmas, ce quartet cultive un jazz généreux, habité par le groove et l’improvisation. L’invitation donné à Gaël Horellou, saxophoniste incandescent, apporte une intensité nouvelle à cette musique directe et vivante. Les thèmes circulent, les prises de risques s’assument, l’énergie reste toujours en mouvement. Un jazz chaleureux, libre, résolument tourné vers le public.

Gabriel Delmas batterie

Florent Hortal guitare

Nicolas Blancot claviers

Gaël Horellou saxophone .

Capdenac-Gare 12700 Aveyron Occitanie +33 6 59 30 94 82

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English :

As part of the Nuits et Jours de Querbes festival

L’événement Concert de Gabriel Delmas Trio Feat Gaël Horellou Capdenac-Gare a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)