Festival les Nuits et les Jours de Querbes Capdenac-Gare
Festival les Nuits et les Jours de Querbes Capdenac-Gare vendredi 31 juillet 2026.
Capdenac-Gare
Festival les Nuits et les Jours de Querbes
Capdenac-Gare Aveyron
Tarif : 12 – 12 – 15 EUR
Tarif Groupe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-31
Le plus petit des grands festival de jazz et littérature. Sous le chapiteau ou sous les grands arbres du parc, on pourra écouter le meilleur du jazz d’aujourd’hui, entendre des comédiens lire à haute voix, dialoguer avec les écrivains invités…
Du 31 juillet au 2 août, le festival Les Nuits & les Jours de Querbes poursuit son aventure avec une 29e édition placée sous le thème Écouter le vivant ! .
Depuis près de trente ans, ce rendez-vous singulier mêle jazz, littérature et arts vivants dans un esprit de proximité entre artistes et publics. À Capdenac-Gare, dans l’Aveyron, mais aussi à Decazeville et à Figeac, concerts, rencontres littéraires, lectures à haute voix et spectacles tout public composeront ce festival où création contemporaine et convivialité vont de pair.
Reconnu comme le plus petit des grands festivals de jazz et de littérature , Les Nuits & les Jours de Querbes continuent ainsi de défendre, depuis un territoire rural, une aventure artistique exigeante, ouverte à toutes et tous.
Côté littérature, cette édition 2026 invite quatre autrices majeures de la scène littéraire contemporaine — Clara Arnaud, Juliette Rousseau, Pauline Peyrade et Paola Pigani — qui participeront à plusieurs rencontres-débats.
Côté musique, le festival continue d’associer artistes confirmés et figures émergentes du jazz contemporain en accueillant notamment Elliavir, le quintet de la chanteuse Lou Rivaille, le saxophoniste Gaël Horellou en featuring avec le trio de Gabriel Delmas, ou encore le jeune quintet Moustik Haterz, récent lauréat du tremplin Jazz Migration 2026. Des spectacles tout public, comme le très touchant numéro de marionnettes de la compagnie Teatro Golondrino, plusieurs fois récompensé, complèteront cette programmation pensée pour tous les âges et tous les publics.
Enfin, fidèle à son identité, le festival proposera des repas partagés, des moments conviviaux, des ateliers en partenariat avec le réseau des médiathèques et, comme chaque année, un stage musical intergénérationnel dont la restitution viendra clore le festival.
Au programme
La 29e édition du festival se déroulera du 31 juillet au 2 août à Capdenac-Gare, avec un concert d’ouverture le 26 juillet à Decazeville et un épilogue le 4 août à Figeac.
Trois journées à Capdenac-Gare, un festival unique et trois ambiances !
DIMANCHE 26 JUILLET
Les Scènes d’Été Decazeville (amphithéâtre à ciel ouvert)
En partenariat avec les Services culturels de Decazeville Communauté
20h30 Concert en plein air MARTHE)
VENDREDI 31 JUILLET
La Fête dans le centre de Capdenac ! Capdenac-Gare (kiosque et halle)
16h Concert à l’EHPAD LAURENT GUITTON, CÉCILE GRABIAS & NICOLAS CALVET
17h Présentation des écrivaines invitées au kiosque à partir de 19h Tapas et buvette sous la halle
20h Lecture à haute voix sous la halle
20h15 Concert sous la halle MOUSTIK HATERZ
21h45 Concert sous la halle GABRIEL DELMAS TRIO & GAËL HORELLOU
SAMEDI 1ER AOÛT
Jazz, littérature, arts vivants Capdenac-Gare (parc de Capèle)
11h Lectures à 4 voix
11h Déambulation sur le marché de Capdenac LES MANDADORS
12h30 Inauguration, discours
15h Rencontre avec les écrivaines invitées
17h Performance danse ETRANGE.R (Cie Terre à Plumes)
18h30 Concert sous chapiteau HUGO DIAZ QUARTET
19h30 Repas public
21h30 Concert sous chapiteau ELLIAVIR
22h45 Concert guinguette LES MANDADORS
DIMANCHE 2 AOÛT
Un dimanche en famille ! Capdenac-Gare (parc de Capèle)
10h30 Café littéraire
12h30 Repas public
14h Ouverture accueil Astromobile
15h Rencontre avec les écrivaines invitées
15h à 17h: Atelier tout public Bons baisers de l’Astromobile animé par Maria Dziewolska en partenariat avec l’Astromobile
17h Spectacle tout public LES PÉRIPÉTIES DE JÔJÔ GOLENDRINI (Cie Teatro Golondrino)
18h Restitution du stage musical LE GRAND ORPHÉON & L’ORCHESTRE NATIONAL DE QUERBES
MARDI 4 AOÛT
Les Mardis de l’Été Figeac (cour du Puy)
En partenariat avec les Services culturels du Grand-Figeac et la Ville de Figeac
21h30 Concert en plein air SMOKY BOAT .
Capdenac-Gare 12700 Aveyron Occitanie +33 6 59 30 94 82
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English :
The smallest of the big jazz and literature festivals. Under the big top or the park’s tall trees, you can listen to the best of today’s jazz, hear actors read aloud, chat with guest writers…
L’événement Festival les Nuits et les Jours de Querbes Capdenac-Gare a été mis à jour le 2026-04-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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